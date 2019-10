Giudice Sportivo, otto giocatori squalificati. Due turni a Fonseca, uno a Tudor

Due giornatedi squalifica e 10 mila euro di ammenda a Paulo Fonseca: è questo quanto deciso dal Giudice sportivo. Un turno a Tudor

L’allenatore della Roma era stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari terminata per 1-1. Tra gli allenatori fermato per un turno anche Igor Tudor dell’Udinese, espulso domenica in occasione del match contro la Fiorentina.

Nella prossima giornata di Serie A mancheranno per squalifica i seguenti calciatori: Saponara (Genoa), Biraschi (Genoa), Strefezza (Spal), Calabria (Milan), Castillejo (Milan), Medel (Bologna), Lucas Leiva (Lazio). Tra i calciatori non espulsi, fermato per un turno Romero (Genoa) per somma di ammonizioni.