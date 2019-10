Giudice sportivo, tre giornate di squalifica a Ribery. Squalificato anche Montella

Il Giudice sportivo ha optato per tre giornate di squalifica per il campione francese. Anche il tecnico della Fiorentina dovrà fermarsi per un turno, così come Ranieri

Alla fine saranno tre le giornate di squalifica per Franck Ribery dopo i fatti di ieri sera nel concitato finale di partita con la Lazio. Lo si legge nel referto del Giudice Sportivo, che motiva così: “Per avere al termine della gara sul terreno di gioco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunta una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un’ulteriore spinta afferrandolo per un braccio”. Oltre alla squalifica, Ribery dovrà pagare una multa di 20mila euro.

Come previsto, anche Ranieri sarà squalificato per un turno. Imprevista invece la squalifica di Vincenzo Montella, anch’egli per una giornata, “per aver, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara un’espressione intimidatoria”. Il tecnico gigliato dovrà anche versare una multa di 15mila euro.

Infine, altra multa in vista per un tesserato viola. Si tratta del capitano gigliato German Pezzella, arrivato peraltro alla quarta sanzione e dunque entrato in diffida. Per il numero 20 gigliato l’ammonizione per proteste costa 1500 euro di ammenda, in quanto per Pezzella vige l’aggravante di essere il capitano.