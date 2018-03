Guerini: “Astori strepitoso. I fiorentini sanno riconoscere chi onora la maglia”

Vincenzo Guerini, ex giocatore della Fiorentina e club manager dei viola con Astori, a Radio Toscana ha parlato così: “La vita deve per forza andare avanti. I suoi compagni di squadra devono cercare di elaborare il lutto onorando la maglia che hanno portato insieme a Davide, ma ognuno reagirà a modo suo. In questi casi non si può giudicare da fuori, non si può pretendere che si superi una situazione del genere in poco tempo. Il ruolo della società sarà importante per tanti motivi. Ho avuto la fortuna di conoscere Davide Astori nell’ultimo anno in cui ho lavorato con la Fiorentina. L’ho conosciuto così parzialmente perché ormai ero ai margini ma mi colpiva il fatto che si fermasse a parlare con me, perché non ne aveva motivo anche perché non ci conoscevamo. Da tutto il mondo sono arrivate le stesse parole per ricordare Davide Astori, una persona strepitosa. Ero sicuro che i fiorentini avrebbero reagito così perché questi tifosi sanno riconoscere chi sa onorare la maglia della Fiorentina. Non invidio la posizione di Pioli, nello spogliatoio bisogna avere grandi abilità per gestire la situazione. Questa tragedia è una grande occasione per venirsi incontro, Della Valle con i fiorentini. Sarebbe magnifico che ci fosse un chiarimento definitivo per diventare una cosa sola”.