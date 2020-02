Beppe Iachini sul momento viola: “Sono soddisfatto, ma come dico ai giocatori: non abbiamo ancora fatto niente. Non sono così difensivista come qualcuno sembra sospettare”

Parla così a La Nazione, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini su cosa vuole dalla sua squadra e sul momento di alcuni singoli:

VOGLIA DI FIORENTINA. “Firenze e la Fiorentina sono la mia famiglia. Mi sono tolto tante soddisfazioni ovunque, ma adesso voglio ottenere il massimo indossando, ancora una volta come da calciatore, la maglia viola”.

DIFENSIVISTA. “Io non sono così difensivista come qualcuno sembra sospettare. Anzi, vista la varietà di giocatori che impiego nella manovra d’attacco, mi sembra di essere piuttosto offensivista. Il 3-5-2 non è un modulo usato da chi pensa solo a difendersi. Allora: Lazio, Atalanta e Inter come le definiamo? E poi ci sono squadre come il Verona che giocano praticamente senza punta”.

PRIMO BILANCIO. “E’ un dato di fatto che dopo 45 giorni di lavoro sto facendo davvero tutto e di tutto per risistemare la stagione. Sono soddisfatto, ma come dico ai giocatori: non abbiamo ancora fatto niente. Niente. E in ogni caso mi sarebbe piaciuto plasmare questa squadra dall’inizio per aver avuto tutto il tempo a disposizione per lavorare. Conte, Sarri e tanti altri allenatori hanno un gruppo loro almeno dal ritiro estivo. Un vantaggio enorme nei confronti di chi come me è entrato in corsa”.

PROGRESSI DI ALCUNI SINGOLI. “Mi sembra che Lirola sia tornato ad essere dirompente, o no? E poi Castrovilli, che sta maturando settimana dopo settimana. Vlahovic… E’ un talento puro. Sta crescendo, come i tanti campioni che ho allenato. Ok, ho parlato di Dybala o Icardi, aggiungo anche Belotti e Vazquez”.