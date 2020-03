Iachini, obiettivo tre punti per la salvezza. Ma contro chi?

Udinese o Brescia, la Fiorentina non conosce ancora chi sarà la prossima avversaria. Il tecnico continua a lavorare su entrambe.

Ancora un giorno a corrente staccata, poi da domani, tutti di nuovo al centro sportivo. Beppe Iachini non ha intenzione di perdere tempo. Ha portato la squadra in campo sabato, nonostante il viaggio di ritorno da Udine dopo il mancato fischio d’inizio e comunque lavorerà in vista della prossima gara, a prescindere dall’avversario che si troverà di fronte. Il tecnico viola ha continuato a studiare in ogni dettaglio l’Udinese di Gotti, mettendo sotto la lente anche il Brescia di Diego Lopez, aspettando di sapere in via definitiva le decisioni da parte del governo del calcio. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

TRE PUNTI. La Fiorentina, dal suo arrivo, in campionato sta viaggiando ad una media di 1,5 punti-partita e la missione è quella di oltrepassare quanto prima quella linea immaginaria di salvezza che potrebbe dare inizio ad una nuova avventura, fatta anche di prove per il futuro. E allungare la striscia di risultati utili consecutivi aperta dalla vittoria dilagante sulla Sampdoria (5-1 a Marassi) e alimentata dal pari col Milan sarebbe il modo migliore per restituire a tutti il sorriso. Che si giochi al Franchi contro il Brescia – e in questo caso il successo interno manca dal 12 gennaio, dalla vittoria sulla Spal – o che, come potrebbe accadere, si torni subito in Friuli per ricominciare da dove ci si è fermati.