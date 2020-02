I precedenti tra il tecnico del Milan Stefano Pioli e la Fiorentina, e con Beppe Iachini tecnico viola. Pochissimi i pareggi nelle varie sfide

Pioli affronta la Fiorentina per la 15° volta, prima volta da ex. Non ha mai pareggiato da allenatore contro i viola. L’ultima volta Pioli allenava l’Inter e perse 5-4 a Firenze. Ko che interruppe un filotto di 4 vittorie di fila con Inter e Lazio. Al Bologna perse 3-0 e 1-0 a Firenze, vincendo però in casa 2-1 e 2-0. Con Chievo, Parma e Salernitana gli altri ko, ma anche una vittoria 1-0 in B nel 2003-04. Lo storico di Pioli vs la Fiorentina dice dunque 7 vittorie per il tecnico del Milan e 7 sconfitte.

Per Beppe Iachini sarà l’11° volta contro il Milan da quando allena. L’ultima volta, l’anno scorso, perse 3-0 a San Siro col suo Empoli. L’anno prima, invece, a San Siro pareggiò 1-1 col Sassuolo e quello ancora prima vinse 0-1 con la sua Udinese. Col Palermo, invece, vinse 0-2 contro i rossoneri sempre a San Siro nel 2014-15. Poi 2 ko col Brescia, due col Siena, e altri due col Palermo. Il bilancio di Iachini vs il Milan dice dunque 2 vittorie, 1 pareggio, e 7 ko.

Sono ben 16 i precedenti tra Iachini e Pioli. L’anno scorso vinse Pioli con la Fiorentina contro l’Empoli 3-1 al Franchi. L’anno prima vinse Iachini col suo Sassuolo contro la Fiorentina di Pioli. Il bilancio tra i due mister è perfettamente in equilibrio: 6 vittorie per Iachini, 4 pareggi, e 6 vittorie per Pioli.