Il talento ex viola, passato al Genk e adesso in prestito al Rangers, potrebbe tornare nel nostro campionato. Piace alla Lazio

Potrebbe tornare in Italia l’ex viola Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, che a Firenze nonostante il grande talento messo in mostra nelle amichevoli estive non ha mai trovato spazio. Venne preso per circa 2 milioni, e rivenduto alla stessa cifra con una percentuale del 25% sulla rivendita da parte del Viitorul che ha portato nelle casse viola altri 3 milioni visto il suo trasferimento al Genk. Il romeno, che sta facendo bene al Rangers dove si è trasferito in prestito con diritto di riscatto, secondo quanto riportano dalla Romania è finito nel mirino della Lazio con Ighli Tare che lo starebbe monitorando da settimane.