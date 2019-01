Idea Marchetti se parte Dragowski. Si valutano anche Bardi e Leali

Cambiamenti in porta per la Fiorentina: se parte il polacco, si valutano tre nomi italiani tra Serie A e B.

Bartlomiej Dragowski vuole giocare, ha richieste dalla Turchia, dalla Polonia e alcune dall’Italia (ma non per un posto da titolare), ma il via libera non è ancora arrivato. Con la partenza del classe ’97 polacco, la Fiorentina dovrebbe tornare sul mercato. Come riporta Il Corriere dello Sport – Stadio, nel mirino c’è anche Marchetti, l’ex Lazio che sta per lasciare il Genoa, specie dopo l’arrivo del nuovo portiere brasiliano Jandrei.

ALTERNATIVE. Su Bardi, altro che Corvino in passato aveva messo nel mirino, si sta muovendo l’Ascoli, mentre dal Perugia si osservano i movimenti di Nicola Leali.