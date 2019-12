II Torino vuole Badelj: nei prossimi giorni può iniziare la trattativa. Viola in pole per Bonifazi

I granata hanno individuato nel croato il centrocampista ideale per Mazzarri, mentre i viola sono in pressing per il centrale classe 1996

Secondo Tuttosport, al Torino piace Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, in prestito dalla Lazio. Un giocatore che ha le caratteristiche giuste per aiutare la squadra di Mazzarri a fare il salto di qualità. Oltretutto i granata avrebbero gli elementi giusti da scambiare per convincere sia viola che biancocelesti. Uno di questi è sicuramente Bonifazi ma anche Zaza ha tanto mercato. Nei prossimi giorni il ds Bava proverà a imbastire una trattativa dopo aver ricevuto il via libera dal suo tecnico. I granata come alternativa al croato valutano anche Duncan del Sassuolo, sul quale però ci sarebbero anche i viola. Inoltre il Torino chiederà 11 milioni per lasciar partire a titolo definitivo Kevin Bonifazi in questa finestra di mercato e la Fiorentina è balzata in pole per il difensore.