Il ciclone Rocco si è di nuovo abbattuto su Firenze. Passi avanti per lo stadio alla Mercafir, ma alle giuste condizioni

Questione stadio affrontata subito dal Presidente della Fiorentina, arrivato in città nelle ultime ore. Agenda fitta per lui, vuole seguire anche Women’s e Primavera

Il ciclone Rocco si è abbattuto nuovamente su Firenze. Atteso per la giornata ieri, è arrivato puntualmente intorno all’ora di pranzo. Campo base sempre lo stesso, nel cuore di Firenze, una voglia matta di smaltire il fuso orario e dormire qualche ora. Giusto un po’, perché l’agenda Rocco l’ha voluta fitta.

Ed allora eccolo in Palazzo Vecchio nel tardo pomeriggio. Chi pensava che l’incontro con il Sindaco potesse slittare ad oggi non aveva fatto i conti con lui. Subito al lavoro, il più velocemente possibile. Stanco ma sorridente, disponibile come al solito. La questione stadio gli sta particolarmente a cuore ed è stata la prima che ha voluto affrontare, non appena messo piede in città.

Data fissata. A settembre del 2023 il nuovo stadio della Fiorentina dovrà essere pronto. 47 mesi, lui stesso – scherzando – ha dichiarato di aver ‘rubacchiato’ un mese sulla tabella di marcia. Ad oggi, però, è giusto dire che non c’è ancora alcuna ufficialità su dove sorgerà il nuovo stadio della Fiorentina. È chiaro ed evidente che, per il lavoro fatto dal Comune in queste settimane, l’area Mercafir sia balzata davanti a tutte le altre candidate, ma di ufficiale non c’è ancora nulla. Commisso dà credito a Nardella, perché ovviamente, potendo scegliere, sceglierebbe lo stadio all’interno del Comune di Firenze. Occhio, però, a non tirare troppo la corda. Il messaggio fra le righe è questo: nemmeno troppo velato. Fare veloce, al giusto prezzo, ed avere il controllo totale delle operazioni e dell’area dove sorgerà lo stadio. I tre punti di Rocco sono insindacabili. Da lì non ci si muove. Dunque, quando sarà indetto un bando pubblico per acquistare l’area capiremo a che cifre Palazzo Vecchio vorrà vendere l’area Mercafir e di conseguenza se quelle cifre alla Fiorentina andranno bene.

L’agenda di Rocco rimane fitta anche per i prossimi giorni. Oggi saluterà la squadra, poi è atteso da diversi incontri (in programma un colloquio con il Sindaco di Bagno a Ripoli, dove sorgerà il nuovo centro sportivo). Domani potrebbe voler seguire la Fiorentina Women’s a Cesena nella finale di Supercoppa contro la Juventus (ore 12.30), salvo poi essere sicuramente al Franchi per Fiorentina-Lazio. Lunedì sera, poi, potrebbe essere a Bergamo al fianco dei ragazzi di Bigica, visto che anche loro si giocheranno la Supercoppa contro l’Atalanta.

Giorni intensi, come sempre quando torna a Firenze. Ma giorni sicuramente importanti, perché una proprietà così vicina e partecipe era da tanto che Firenze la chiedeva.