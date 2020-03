Il Governatore del Friuli e la minaccia di non aprire la Dacia Arena. Viola furiosi

Agnelli ha vinto la sua battaglia, scrive Il Corriere della Sera: ha salvato l’incasso di 5 milioni ed evitato una sfida cruciale in un momento di difficoltà.

Il calcio sottosopra e vicino al collasso. Le cinque partite della ventiseiesima giornata, inizialmente programmate a porte chiuse, sono state rinviate al 13 maggio dopo una notte di riflessioni e patimenti, di pressioni e polemiche, di interessi personali che superano quelli collettivi. Il calcio, nel pieno dell’emergenza coronavirus, va in tilt, scrive Il Corriere della Sera.

JUVE. Andrea Agnelli ha vinto la sua battaglia. Per giorni ha spinto affinché la partita più attesa dell’anno non si giocasse in un’atmosfera innaturale e alla fine ha avuto ragione. Così ha salvato l’incasso, di oltre 5 milioni, ed evitato alla squadra di Sarri una sfida cruciale in un momento di difficoltà. La società bianconera fa sapere che invece si è rimessa alle decisioni degli organi competenti. Anche il Milan ha fatto pressioni per rinviare l’appuntamento con il Genoa.

GOVERNATORE DEL FRIULI. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli, ha inviato una diffida alla Lega minacciando di non aprire le porte della Dacia Arena per Udinese-Fiorentina. Viola furiosi, come il Genoa. E soprattutto l’Inter, che si ritrova a dover gestire un finale di stagione senza respiro. Ma si è arrabbiato moltissimo anche Lotito, grande elettore di Dal Pino, che non voleva questo ribaltone.