La squadra di Montella continua a preparare la trasferta, difficile, di Cagliari. Oggi unica seduta di allenamento a porte chiuse

Fiorentina in campo alle ore 12.00 al chiuso del Centro Sportivo, con Montella che capirà se riuscirà a recuperare Caceres o se dovrà farne a meno anche in Sardegna. Possibile allenamento bagnato per la squadra di Montella, con le previsioni meteo inclementi per la giornata di oggi.