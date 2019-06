IND. FI.IT – Dinamo Bucarest interessata a Baez, ma l’uruguaiano non è convinto

Da registrare l’interesse del club romeno per l’uruguaiano classe 1995 reduce dalla stagione in prestito al Cosenza

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Dinamo Bucarest è una delle società interessate all’attaccante della Fiorentina, Jaime Baez. L’uruguaiano, reduce dalla stagione in prestito al Cosenza in cui ha collezionato 9 assist e 1 gol, non sarebbe però troppo convinto della destinazione.

Non è da escludere un ritorno in Calabria, con la riconferma di Braglia sulla panchina dei silani. Del suo futuro se ne parlerà comunque nelle prossime settimane anche con Daniele Pradè, il ds che lo portò in Italia nel 2015 prelevandolo dalla Juventud de las Piedras.