Non vanno giù a Simone Inzaghi le decisioni dell’arbitro Guida nella gara pareggiata dalla Lazio contro il Cagliari e nel dopo gara a Sky non si trattiene: “Adesso è troppo. Non parlo di complotto ma siamo certamente molto sfortunati. Contro la Juve c’era un rigore su Leiva e Banti non è andato a rivederlo, oggi Guida non ha riguardato il fallo su Immobile mentre ha visionato quello di Luiz Felipe. E’ difficile parlare ai miei giocatori”.