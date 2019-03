La stanza dove perse la vita il capitano della Fiorentina Davide Astori è stata chiusa per sempre. L’Italia a Udine soggiornerà proprio in quell’albergo

Come riporta il Messaggero Veneto, la stanza dell’albergo di Udine ‘Là di Moret’ dove perse la vita il capitano della Fiorentina Davide Astori è stata chiusa per sempre, e adesso è stata trasformata in un magazzino. La nazionale di Roberto Mancini, intanto, albergherà proprio nello stesso hotel.