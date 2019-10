Juve-Fiorentina, la sfida infinita. In palio la Supercoppa (in diretta tv)

L’anno scorso trionfarono le viola, ma le bianconere hanno vinto il campionato e Cincotta ha diverse assenze (soprattutto davanti).

Il match point per sollevare il primo titolo dell’era Commisso (che sarà presente) è della Fiorentina Women’s, impegnata nella gara secca per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. Nonostante i tanti acciacchi lì davanti raccontati da Cincotta, con De Vanna alle prese con «un problema fisico venerdì, Mauro con il solito fastidio alla schiena che non le sta dando tregua e Clelland alle prese col post operatorio», le ragazze capitanate da Alia Guagni non si danno per vinte. Di fronte, alle 12.30 (diretta Sky e anche Radio Rai, per la prima volta in concomitanza col calcio maschile) ci sarà la Juventus di Rita Guarino, che vorrebbe rubare alle viola proprio Alia – «Lei però il bianconero non vuole indossarlo (ride, ndr)» – e Sara Gama: la missione è ripetere quanto fatto giusto un anno fa, sempre in Supercoppa Italiana, quando il trofeo arrivò in Toscana. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

MOMENTO. La Juventus proverà a conquistarla per la prima volta nella propria storia, mentre le viola corrono per il bis. «Giochiamo per vincere sempre – ha spiegato Guarino – la Fiorentina che detiene il trofeo, forse, è leggermente favorita». Cincotta aggiunge: «Non possiamo sentirci così, se nelle ultime gare abbiamo sempre perso. In estate, dopo una piccola rivoluzione, avevamo costruito la squadra incentrandola sul tridente offensivo, ma a causa di problemi fisici stiamo concretizzando solo il 7%. A volte qualche assenza pesa».