Juventus-Fiorentina 3-0, Ronaldo (con l’aiuto di Pasqua) affonda la Viola. La CRONACA

Lunch Game per la Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. La squadra viola si presenta con Ghezzal in campo. Out Badelj

Questa la cronaca del match:

PRIMO TEMPO:

1′ Inizia il match, con la Juventus in possesso palla. FORZA VIOLA!

4′ Lancio di Douglas Costa a trovare Higuain in area. L’argentino controlla bene il pallone e va alla conclusione, che però viene intercettata da Igor.

7′ La Fiorentina prova a farsi vedere in avanti. Pulgar riceve al limite dell’area e prova una conclusione a giro, parata da Szczesny.

10′ Pjanic va giù in area sulla pressione di Cutrone. Pasqua lascia proseguire ed effettivamente non c’è niente: il Var conferma.

12′ Cross di Cuadrado dalla linea di fondo. Douglas Costa colpisce male e la palla termina sul fondo.

13′ Angolo della Juventus, con Bonucci che svetta più in alto di tutti. Ma il colpo di testa del capitano bianconero viene neutralizzato dal tocco di Dragowski.

17′ Altro lancio lungo di Cuadrado per Higuain. È bravo però Pezzella a chiudere in scivolata sulla conclusione dell’attaccante argentino. Il pallone deviato finisce così tra le braccia di Dragowski.

21′ Occasionissima per la Fiorentina: cross dall’angolo destro dell’area bianconera che trova prima la deviazione di Benassi e poi la conclusione da due passi di Chiesa (di tacco)! È bravissimo però Szczesny a salvare il risultato.

22′ Ancora Fiorentina, con il siluro di Lirola da fuori area: para ancora Szczesny.

27′ Ci prova Bentancur da fuori area: soluzione centrale deviata in tuffo da Dragowski.

32′ Ammonito Chiesa per un fallo su De Ligt.

34′ Ammonito anche Bonucci per fallo su Cutrone.

38′ Calcio di rigore per la Juventus, mano di Pezzella sul tiro di Pjanic. Pasqua assegna il penalty con l’aiuto del Var. Ammonito il capitano della Fiorentina.

39′ GOL DELLA JUVENTUS, RONALDO. Intuisce Dragowski, che però non riesce a deviare la conclusione del portoghese.

45′ Finisce il primo tempo con la Juve in vantaggio per 1-0. Decide, fin qui, il rigore di Ronaldo.

SECONDO TEMPO

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due squadre.

48′ Ammonito Rachid Ghezzal per un fallo in scivolata su Cuadrado.

53′ Tiro dai 30 metri di Benassi che trova la deviazione di un difensore bianconero e rischia di favorire Dalbert. Il brasiliano però davanti alla porta non riesce a deviare di testa.

54′ Corner battuto da Pulgar. Pezzella salta più alto di tutti ma di testa manda alto. L’arbitro poi ravvede anche un fallo del capitano viola.

60′ Cambio viola: esce Ghezzal, entra Vlahovic.

62′ Occasione Fiorentina. Gran tiro di Benassi da fuori area: palla che esce di un soffio.

64′ Super Dragowski, che compie un intervento prodigioso sul tocco ravvicinato di Higuain, dopo una grandissima giocata di Douglas Costa.

66′ Cambio Juve: esce Higuain, entra Dybala.

71′ Rabiot prova a sorprendere Dragowski con una botta di potenza dalla distanza, ma il portiere viola salva in due tempi.

72′ Esce Patrick Cutrone ed entra Riccardo Sottil.

74′ Schema su punizione della Fiorentina. Buona idea, Vlahovic non arriva per poco al tiro, poi la palla arriva a Pezzella che prende in pieno Sottil.

79′ Altro calcio di rigore per la Juventus, stavolta per fallo di Ceccherini su Bentancur. Pasqua conferma la decisione nonostante il richiamo del Var. Ammonito Ceccherini.

80′ GOL DELLA JUVENTUS, RONDALDO. Stavolta il portoghese spiazza Dragowski.

82′ Cambio Juve: esce Douglas Costa, entra Bernardeschi.

87′ Altro cambio Juve: esce Rabiot ed entra Matuidi.

88′ Cambio Fiorentina: esce Lirola, entra Agudelo.

90′ GOL DELLA JUVENTUS, DE LIGT. La chiude il centrale olandese, con un colpo di testa su un corner battuto da Dybala. Sono 6 i minuti di recupero.

96′ Finisce qui allo Stadium. La Juventus vince 3-0, ma la Fiorentina è rimasta bene in partita fino al minuto 80, quando Pasqua si è letteralmente inventato un calcio di rigore per la Juventus. Lì è terminata la gara dei viola, che poi hanno incassato il terzo gol di De Ligt.