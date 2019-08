La Fiorentina pensa sempre a Badelj, la Lazio può chiedere Simeone ai viola

Per il centrocampo Pradè punta sempre su Diemme e Rongier ma è pronto un piano alternativo per dare a Montella il nuovo regista

In attesa della chiusura del mercato della Premier League, dove si potrà decidere il futuro di Diego Diemme e Valentin Rongier (che interessano ad alcuni club inglesi) la Fiorentina guarda anche ad altre opzioni. La Lazio, infatti, potrebbe chiedere Simeone per completare l’attacco e i viola invece Badelj, magari con la formula del prestito. L’ex viola, come riporta il Qs-La Nazione è da sempre gradito non solo a Pradè, ma anche a Montella che lo riprenderebbe volentieri.

Anche il Verona avrebbe messo gli occhi sul Cholito, anche se i veneti in questo momento sono concentrati sull’affare Balotelli. Se ne riparlerà, dopo il 10 agosto. Appunto.