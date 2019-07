La Lazio su Simeone: prestito con obbligo di riscatto. E Badelj…

I biancocelesti pensano al Cholito per affiancare Immobile: c’è già la formula del possibile trasferimento. Potrebbe rientrare nell’affare anche Badelj.

La Lazio è in cerca di un attaccante da affiancare a Immobile e, vista la difficoltà di convincere la Spal a liberare Petagna, ci prova per Giovanni Simeone. L’attaccante viola, figlio di Diego Pablo, ex bandiera biancoceleste, può lasciare la Fiorentina. Secondo Tuttosport, si parla già della formula del trasferimento: un prestito con riscatto obbligatorio intorno ai 18 milioni. Nella trattativa, peraltro, potrebbe essere inserito anche Badelj, sulla via del ritorno in viola.