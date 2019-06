Per la mediana della Fiorentina potrebbe esserci Mandragora. Oltre a Bertolacci

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Fiorentina dovrà rifare quasi ex novo il centrocampo. Diversi i nomi accostati al club viola. Uno di questi è Skhiri centrocampista del Montpellier classe 1995 che era stato cercato anche da Pantaleo Corvino. E poi c’è Rolando Mandragora che proprio Pradè ha rilanciato a Udine. Sul talento dell’Under 21, tuttavia, bisognerà comunque aspettare eventuali sviluppi sull’asse Juventus-Udinese visto che il calciatore era arrivato in Friuli in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni e controriscatto in favore della Juve stessa per 24 milioni. Fari accesi su Bertolacci, in regime di svincolo, che piace sia a Pradè che a Montella.