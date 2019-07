Per Biglia servirà spalmare l’ingaggio. Ma difficile ipotizzare emolumenti inferiori ai 2 milioni netti

La Fiorentina deve rifare il centrocampo praticamente da zero. Come sottolinea il Corriere Dello Sport, Badelj e Biglia sono sempre nel mirino di Daniele Pradé. E se sul croato la Lazio non ha intenzione di fare sconti, dall’altra i viola non vorrebbero “svenarsi” per un giocatore che nel 2014 proprio Pradè in coppia con Macia portano in riva all’Arno ma poi perso a zero dalla Fiorentina. A spingere in questa direzione è anche il giocatore, che vorrebbe tornare in maglia viola.

Sul fronte Biglia la Fiorentina continua a voler tenere l’argentino separato dai discorsi per Veretout. C’è l’ostacolo ingaggio. C’è stato un primo contatto con l’agente dell’argentino che al Milan prende oltre 3 milioni. Servirà trovare un’intesa per spalmare gli emolumenti dell’ex Lazio, anche se è difficile ipotizzare che possa accettare un ingaggio inferiore ai 2 milioni netti.

Attenzione poi anche alla pista italiana, per quanto costosissima. Perché come centrocampista centrale non è scemato l’interesse per Daniele Baselli, su cui la concorrenza è serrata.