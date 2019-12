La probabile formazione di FI.IT: Boateng avanti su Vlahovic, rientrano Pezzella e Badelj

Montella dovrà fare a meno per altri due mesi e mezzo di Ribery: contro l’Inter tornerà al 3-5-2, con Chiesa in attacco. Il ghanese in vantaggio sul serbo.

Tornerà al 3-5-2 Vincenzo Montella per la partita contro l’Inter. L’allenatore viola recupera capitan Pezzella, in campo con la mascherina protettiva dopo l’operazione allo zigomo, così come Badelj in cabina di regia. Davanti rientra anche Boateng dopo l’affaticamento muscolare. E il ghanese è in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare.

FORMAZIONE. In porta ancora Dragowski, in difesa linea a tre con Milenkovic a destra, Pezzella centrale e Caceres a sinistra. A destra torna Lirola, a sinistra confermato l’ex Inter Dalbert. In mezzo al campo rientra Badelj dopo le ultime due panchine per problemi fisici: ai suoi lati Pulgar e Castrovilli. L’alternativa può essere Benassi al posto del croato, con il cileno regista, ma l’ex Lazio è in vantaggio. Davanti Boateng in vantaggio su Vlahovic per affiancare Chiesa.

La probabile formazione di FI.IT (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Boateng.