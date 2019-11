Le probabili scelte di Vincenzo Montella per la gara contro il Cagliari in trasferta: Caceres recuperato, Vlahovic dentro dal 1’. A destra torna Pol Lirola

Pochi dubbi per Vincenzo Montella sull’undici da mandare in campo a Cagliari contro la formazione di Rolando Maran. Sarà 3-5-2 in Sardegna, con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella (che torna dalla squalifica) e in difesa. Il difensore uruguaiano è recuperato e sono altissime le possibilità che torni in campo fin dall’inizio. A destra torna Pol Lirola al posto di Venuti, mentre in mediana tutto confermato con Badelj, Castrovilli e Pulgar. A sinistra di nuovo Dalbert, mentre davanti sarà coppia Vlahovic–Chiesa.

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Badelj, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.