La prossima Coppa Italia? La Fiorentina partirà da agosto

I viola con ogni probabilità non arriveranno tra le prime 8 del campionato, e partiranno così dal 3° turno preliminare nella prossima Coppa Italia.

Rammarico e rimpianti per l’uscita di ieri in semifinale di Coppa Italia, per la Fiorentina. Le occasioni sbagliate nel primo tempo, i gol ingenui subiti. E la stagione viola finisce così con ampio anticipo. E il prossimo anno? La Serie A 2019/2020 inizierà il 24 agosto, una settimana più tardi rispetto al recente passato. Inizierà, invece, molto prima rispetto agli ultimi anni il cammino in Coppa Italia.

DAI PRELIMINARI. Quest’anno i viola sono partiti direttamente agli Ottavi (contro il Torino), il 13 gennaio, come testa di serie, perché l’anno scorso erano arrivati 8° in campionato. Nella prossima stagione, invece, la Fiorentina partirà in Coppa Italia dal 3° turno preliminare, visto che con ogni probabilità non riuscirà ad arrivare nelle prime 8 della classifica di Serie A (la Lazio è +12). Le date devono ancora essere confermate, ma quest’anno le gare si sono giocate (in partita unica) il 12 agosto: probabile che, visto che l’inizio della Coppa Italia 2019/2020 è in programma il 4 agosto (e non il 28 luglio come quest’anno), il 3° turno preliminare possa ‘slittare’ al 18 agosto, ovvero nel weekend precedente all’inizio del prossimo campionato.

DOPPIO SCOGLIO. Se dovesse passare il 3° turno preliminare, la Fiorentina accederebbe poi al 4° turno preliminare (ancora in gara secca), da giocare a dicembre. Un ulteriore scoglio prima di arrivare agli Ottavi, laddove era partito il percorso dal 2013 ad oggi.