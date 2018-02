La ‘sagra degli ex’: Gamberini e Gobbi con il fiorentino Bani, gli altri in panchina

Sarà un Chievo con assenze pesanti ma anche tanto morale in più, riporta La Nazione, dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari, dopo aver allontanato i fantasmi di una bassa classifica che cominciava a far paura. Maran non si lamenta per le assenze, anzi: «Chi giocherà – esclama l’allenatore veneto – non farà rimpiangere gli assenti. Dovranno dimostrare di meritare una chance, io ho visto tutti molto bene in allenamento e sono sicuro che nessuno deluderà».

In difesa giocherà l’ex Gamberini, assieme al fiorentino Bani. E poi ci sarà Gobbi, altro ex di turno che giocherà come sempre sulla fascia. Tomovic e Dainelli, oltre a Seculin, verso la panchina. Anche per Pioli sarà un ritorno al passato, con mesi importanti passati a Verona, sponda Chievo.