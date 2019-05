La ‘strana’ domenica viola: un occhio a Parma, l’altro al Castellani. L’assist di Inzaghi…

La Fiorentina giocherà al Tardini, ma in caso di mancata vittoria dell’Empoli col Torino sarebbe salva. E i granata devono vincere per forza per l’Europa.

L’assist di Simone Inzaghi a Montella è di quelli da non fallire. Con la vittoria in Coppa Italia sull’Atalanta, infatti, la Lazio (attualmente ottava in classifica) si è guadagnata l’accesso diretto alla fase dei gironi di Europa League, rendendo di fatto il settimo posto inutile per la partecipazione alla competizione Uefa. Il Torino, dunque, è in questo momento fuori dall’Europa e per provare a superare Roma e Milan che lo precedono dovrà come minimo battere l’Empoli per restare in corsa. Un effetto domino che favorisce anche la Fiorentina visto che in caso di sconfitta degli azzurri, o di pareggio, arriverebbe la matematica salvezza. Così scrive il Corriere Fiorentino.

DUE CAMPI. Per Montella sarà quindi una domenica da vivere con un occhio sul campo di Parma e l’altro rivolto al Castellani in attesa di notizie, visto che Empoli-Torino e Parma-Fiorentina sono le uniche due gare in programma domenica alle 15. Insomma, in mezzo a tante nubi un piccolo spiraglio di ottimismo. Escluso il pareggio all’esordio contro il Bologna, Montella deve ancora trovare la prima vittoria per lasciarsi alle spalle le cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.