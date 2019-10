Lazio, dubbi Patric-Luiz Felipe e Marusic-Lazzari. Luis Alberto in mezzo o trequartista?

Simone Inzaghi vuole sfruttare anche la rifinitura di stamani per avere le ultime indicazioni sui recuperi dei singoli: davanti più Caicedo di Correa.

Stamani a Firenze la rifinitura per la Lazio, e tempo di ultime scelte per Simone Inzaghi. Ieri è stato provato Patric accanto ad Acerbi e Radu, ma Luiz Felipe è in corsa. A centrocampo sono stati mischiati nomi e ruoli. Le indiscrezioni hanno confermato la possibilità che Luis Alberto torni in avanti accanto a Immobile (con Parolo o Cataldi a centrocampo). Il tecnico ci sta pensando, se non per oggi, per il futuro, scrive Il Corriere dello Sport.

FORMAZIONE. Se Luis Alberto sarà confermato a centrocampo, si piazzerà accanto a Leiva con Milinkovic-Savic mezzala. A destra è stato provato Marusic, nonostante l’ottima prova di Lazzari in Scozia. A sinistra ci sarà Lulic. Davanti Caicedo è in pole su Correa per affiancare Immobile, che tornerà dal primo minuto.