Nessuno in Serie A ha fatto meglio della Lazio nelle riprese. Male, invece, la Fiorentina nei secondi tempi. Occhio alle rimonte

L’ultima volta è successo l’esatto contrario, in Europa League, contro il Celtic. Ma l’andamento della gara della Lazio in Scozia non deve trarre in inganno. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è quella che in A ha il rendimento migliore nei secondi tempi di gioco.

E ne sa qualcosa l’Atalanta, che all’Olimpico vinceva 0-3 all’intervallo, salvo poi farsi raggiungere sul pareggio. Vero e proprio rullo compressore la squadra biancoceleste nei secondi tempi, con solo due reti al passivo, ed un equilibrio spesso ritrovato a gara in corso dallo stesso tecnico laziale. E se ha subito meno gol di tutti nelle riprese, la Lazio è anche quella che ne ha siglati di più dopo l’Atalanta nelle seconde frazioni di gioco, ben 9. Meno bene, invece, nei primi tempi di gara, con solo 5 squadre in A che hanno incassato più gol dei laziali nei primi 45’ di gioco.

Dal canto suo la Fiorentina, invece, si è fatta rimontare contro l’Atalanta, regalando gol a gara quasi chiusa contro Sampdoria e Milan, e subendo reti a Marassi e contro il Napoli. Tanto che se ha subito solo 3 gol nei primi tempi, ne ha invece presi 7 nelle riprese, ovvero il 70% di quelli subiti in totale, di cui il 40% negli ultimi 15’ di gara. Montella e Fiorentina avvisate, dunque. Guai a dar per battuta la squadra di Inzaghi, che viene sempre fuori alla distanza e nei secondi tempi.