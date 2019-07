Lazzari alla Lazio, ci siamo: 9 milioni più Murgia alla Spal

L’esterno piace anche alla Fiorentina, ma Lotito e Mattioli chiuderanno domani l’affare. A Ferrara si trasferirà il centrocampista.

Mancano solo i classici “ultimi dettagli”, piccoli problemi legati alle modalità di pagamento, poi Lazzari sarà un nuovo giocatore della Lazio. Le visite mediche dell’ex esterno della Spal erano inizialmente attese a metà di questa settimana, ma sono state rinviate. Restano da ultimare alcune questioni burocratiche tra i due club prima di poter mettere tutto nero su bianco. Domani Lotito e Mattioli (presidente Spal) si incontreranno in Lega: «Si vedranno – ha confermato il ds Davide Vagnati – e potrebbe essere il giorno giusto per chiudere. Mancano quei classici dettagli che ci sono in ogni operazione, in particolare sulle modalità di pagamento». Così scrive Il Corriere dello Sport.

CIFRE. Nell’affare rientrerà Murgia, che passerà a titolo definitivo a Ferrara. La Lazio pagherà 9 milioni alla Spal, più il cartellino del centrocampista classe ’96.