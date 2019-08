Le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina: Boateng titolare, Pezzella capitano

Amichevole in terra toscana per i viola che contro gli amaranto possono contare anche su due nuovi acquisti

La Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Livorno per un’amichevole ancora in trasferta ma stavolta in terra toscana.

Titolare dal primo minuto uno dei nuovi volti viola ovvero Boateng che giocherà al centro dell’attacco della Fiorentina. Ai lati Chiesa e Sottil. Per quanto riguarda la fascia di capitano sarà sul braccio di German Pezzella, anche lui titolare nella difesa viola.

Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella (C), Biraghi, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella. In panchina: Terracciano, Brancolini, Hristov, Ranieri, Lirola, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Simeone, Gori, Montiel, Vlahovic.

Livorno: Zima, Di Gennaro, Bogdan, Boben, Gasbarro, Agazzi, Luci, Morganella, Murilo, Mazzeo, Raicevic. All. Breda. In panchina: Neri, Plizzari, Marie Sainte, Coppola, Marsura, Del Prato, Porcino, Pallecchi, Morelli, Gonnelli, D’Angelo, Rocca, Rizzo.