Lecce, Meluso: “Venuti vuole tornare e noi lo rivogliamo”

Il dirigente del club pugliese ha parlato della situazione del terzino di proprietà della Fiorentina

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ha parlato a Il Nuovo Quotidiano di Puglia:

"Yilmaz è una delle nostre prime scelte in attacco. Ci sarà tempo per acquistarlo fino al 2 settembre. Avremmo voluto prendere Rogel, un difensore di grande statura. Le cifre erano notevoli e se lo è preso il Tolosa. Stiamo cercando altre soluzioni che siano una garanzia. Arriverà un difensore centrale così come un terzino destro vista la situazione di Fiamozzi. Venuti vuole tornare e ci sta bene".