Linari: “Spero in Commisso. Vorrei una squadra che lotti per il giglio sul petto”

Ieri super protagonista con la maglia azzurra, la fiorentinissima Elena parla anche della sua squadra del cuore, che adesso può sognare

Dal ritiro della Nazionale femminile in Francia, il giorno dopo la vittoria contro la Giamaica per 5-0, Elena Linari parla delle vicende della sua squadra del cuore al Tgr della Toscana: “Spero che con il cambio di proprietà i viola possano essere una squadra solida, con una identità di gioco. Noi tifosi ce lo meritiamo, vogliamo una squadra che lotti per il giglio sul petto. Spero che Commisso possa creare un bel ciclo nuovo“.