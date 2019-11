Lirola in gruppo: ballottaggio con Venuti. Caceres dopo la sosta

L’esterno spagnolo non aveva riportato lesioni, e ieri si è allenato con i compagni. Montella scioglierà tra oggi e domani i dubbi sulla formazione.

Inizia piano piano a diminuire l’emergenza in casa Fiorentina, dopo le tante assenze nell’ultimo turno di campionato. L’allenamento di ieri (al quale oltre a Rocco Commisso ha assistito anche il figlio di Franck Ribery) ha infatti visto il ritorno in gruppo di Lirola che si è perfettamente ristabilito dopo il problema fisico accusato contro la Lazio. Lo spagnolo, unico giocatore che non ha seguito a Reggio Emilia la squadra a differenza dello squalificato FR7 e dell’altro infortunato Caceres, ha effettuato da lunedì un ciclo di allenamenti differenziati, salvo clamorose sorprese sarà convocabile per la sfida di domani con il Parma: l’esterno non ha infatti avuto nessuna lesione ed è pertanto scongiurato il rischio di una ricaduta. Così scrive La Nazione.

DUBBIO. La rifinitura di questa mattina servirà dunque a sciogliere il dubbio su chi partirà titolare sulla corsia destra nella gara contro la formazione di D’Aversa, con Venuti che alla luce della buona prova di mercoledì resta tuttavia in vantaggio.

DOPO LA SOSTA. Niente da fare invece per Caceres, che con buona probabilità tornerà a disposizione di Montella solo dopo la sosta, al pari di Ribery che deve ancora scontare due turni di squalifica. L’uruguaiano, che ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, anche ieri ha proseguito nel suo percorso personalizzato, e potrebbe saltare (oltre Parma e Cagliari) anche la Nazionale.