Lotito: “Non sono pentito della mancata cessione di Milinkovic-Savic”

Il presidente della Lazio non si dice pentito per aver impedito la cessione estiva dell’ex obiettivo viola, nonostante una stagione sottotono

Claudio Lotito, presidente della Lazio, in un’intervista al quotidiano Il Tempo ha parlato della mancata cessione di Milinkovic-Savic in estate, dopo che il serbo ha disputato una stagione al di sotto dei propri standard: “Non sono pentito di aver tenuto Milinkovic. Un suo addio avrebbe creato portato al club grande beneficio economico ma anche un grande disagio psicologico sia tra i tifosi che in Simone Inzaghi, al quale avevo promesso che il giocatore non sarebbe stato ceduto”.