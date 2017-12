Parla così a Lazio Style Channel, il difensore della Lazio, Jordan Lukaku: “Nel primo tempo col Crotone non abbiamo giocato benissimo, commettendo tanti errori. Dobbiamo ripartire dalla ripresa, quando ci siamo svegliati e abbiamo dimostrato la nostra forza. Ora abbiamo due gare difficili, contro Fiorentina in Coppa e Inter in campionato. E abbiamo tutte le qualità per far bene con entrambe”.