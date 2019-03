Dopo la sconfitta del Franchi il presidente Cairo esonerò il tecnico serbo e sulla panchina del Torino arrivò Mazzarri

Dall’introduzione del campionato a girone unico, Fiorentina e Torino si sono affrontate 69 volte, in Toscana: 9 i successi del Toro, 28 i pareggi e 32 le vittorie della Fiorentina. Dirimente, per le sorti del Torino, è stato l’ultimo ko firmato dall’ex Benassi, Simeone e Babacar (25 ottobre 2017): una secca sconfitta che segna il punto di non ritorno tra Mihajlovic e Cairo.

Nelle ore seguenti, come ricorda Tuttosport, alla debacle, infatti, il presidente del Toro inizia a tessere la tela che, il 6 gennaio successivo, porta all’esonero del serbo e all’ingaggio di Mazzarri (un cambio preparato nelle settimane antecedenti, ma formalizzato dopo l’uscita dalla Coppa Italia ad opera della Juve).