Potrebbero arrivare sia Demme che Berge, oltre a Badelj. La Fiorentina rifà la propria mediana

Via alle grandi manovre sulla mediana per la Fiorentina, scrive La Nazione. Di Demme del Lipsia si parlerà nei prossimi giorni, ma la Fiorentina è assolutamente in vantaggio su ogni tipo di concorrenza. Si lavora alla formula che dovrà essere ’sopportabile’ visto gran parte del peso (economico) nella ricostruzione del centrocampo peserà sull’altra operazione, quella per il giovane (21 anni) Sander Berge, regista-mediano del Genk per il quale è realistica una valutazione del cartellino che supera i 20 milioni di euro. Berge è la scommessa su cui la Fiorentina è pronta a investire, magari con la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio fra 10 mesi.

Altro nome fortemente candidato è quello di Rongier. Anche in questo caso il club viola c’è e ci proverà, specie nel caso le altre trattative per il centrocampo dovessero finire in stand by. Badelj è invece il nome più vicino. La Lazio aveva chiesto 2 milioni per il prestito e l’inserimento dell’obbligo di riscatto a 6,5. Si stanno limando gli ultimi dettagli.