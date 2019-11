Maran, Cagliari: “Potrei tatuarmi i Quattro Mori in caso di qualificazione in Europa”

C’è tanto entusiasmo in Sardegna per il campionato dei rossoblu e parlare di Europa non è più un tabù

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, a Radio Rai1 ha parlato della stagione dei suoi con una mezza promessa in caso di traguardo europeo: “I tatuaggi di Nainggolan? A lui stanno bene – si legge su calciocasteddu.it – su di me un po’ meno ma, ad un tatuaggio dei Quattro Mori in caso di qualificazione in Europa, potrei pensarci… In Sardegna sto benissimo. E’ un paradiso, oserei dire che è quasi superfluo dire quanto si stia bene“.