Sfida nella sfida tra Maran e Montella domenica. Il tecnico dei sardi più e più volte è stato vicino alla panchina viola. Salvo poi non arrivarci mai. E adesso cerca l’exploit a Cagliari

Quando Rolando Maran iniziava ad allenare, a Cittadella, Vincenzo Montella aveva vinto solamente da pochi mesi uno storico scudetto da calciatore, a Roma. Classe 1963 il tecnico del Cagliari, classe 1974 quello viola. 11 anni separano i due allenatori che domenica si ritroveranno di fronte in Sardegna. Da una parte uno che cerca il definitivo salto di qualità per lottare per la prima volta in carriera per la zona Europa, dall’altra chi in quella zona di classifica vuole tornare a starci stabilmente per riprendere un percorso interrotto bruscamente proprio alla fine della sua prima avventura fiorentina.

INCROCI RIPETUTI. Per la prima volta in carriera, infatti, Rolando Maran ha in mano un giocattolo bello da vedersi e in grado di poter stare nelle zone alte della classifica. Quel salto di qualità e di ambizioni che più volte ha sfiorato adesso è realtà per il rossoblu. Un salto che avrebbe potuto fare a più riprese proprio a Firenze. Già ai tempi del Chievo, quando per il post Sousa, però, venne scelto Pioli. E ancora nel 2017-18 quando Maran ruppe col Chievo e a Firenze le cose andavano malissimo nel primo Pioli. Ma poi la tragedia di Davide Astori cambiò tutte le carte in tavola. E ancora l’anno scorso, quando a Firenze si lavorava già al post Pioli per l’annata 2019-20 sicuri che quella stagione la portasse in fondo Pioli. Ma poi sappiamo tutti come andò a finire, con il ritorno di Montella che gli ha chiuso nuovamente le porte.

EXPLOIT. Se con il 2-1 dell’anno scorso Maran provocò indirettamente il precipitare del rapporto Pioli-Fiorentina, quest’anno il tecnico dei sardi cerca l’exploit. Ed ha anche la possibilità di dare un’altra spallata al club viola che più volte lo ha cercato, salvo poi lasciarlo lì dov’era. Perché la posizione di Montella è solida, a Firenze, ma le scelte dell’Aeroplanino sono tornate ultimamente nel mirino della critica. E in caso di successo del Cagliari, domenica, il clima attorno al mister gigliato potrebbe di nuovo farsi pesante, complice anche la sosta.