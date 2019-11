I precedenti incrociati della sfida tra Cagliari e Fiorentina e dei due allenatori Vincenzo Montella da una parte e Rolando Maran dall’altra

Quello di domenica in Sardegna sarà il 16° incrocio tra Rolando Maran e la Fiorentina. Ed il bilancio parla nettamente in favore dei viola. L’anno scorso, tuttavia, il tecnico dei sardi vinse a Cagliari 2-1, e pareggiò 1-1 al Franchi. Col Chievo, invece, decisamente sfavorevole il suo storico contro la società viola. Solo un successo per lui, il 2-1 del 2017-18, con i gol di Castro ed una giornata difficile per Biraghi e la squadra di Pioli. Poi raffica di sconfitte per Maran contro la Fiorentina. L’1-0 del 2017-18 a Firenze, con rete proprio di Biraghi ed assist di Astori, mentre tre anni fa furono addirittura 3 i successi per la Fiorentina: 1-0 alla seconda giornata a Firenze, con gol di Sanchez, 1-0 in Coppa Italia grazie al rigore allo scadere di Bernardeschi e 0-3 a Verona con le reti di Tello, Babacar e Chiesa. 4 anni fa fu 0-0 a Verona mentre a Firenze fu 2-0 per la Fiorentina con reti di Kalinic ed Ilicic. Prima ancora fu 3-0 al Franchi per la squadra gigliata nell’ultima giornata di campionato con le reti di Ilicic, Bernardeschi e Badelj, mentre nella gara d’andata fu successo viola in extremis con il gol di Babacar che decise l’incontro allo scadere dopo i gol di Gonzalo e Pellissier. Nel 2013-14 fu vittoria viola a Catania 0-3 con la doppietta di Matri ed il gol di Mati Fernadez, e fu successo anche a Firenze 2-1 con i gol di Pizarro e Giuseppe Rossi che dette i tre punti alla Fiorentina dopo il pari di Barrientos. L’altra vittoria di Maran risale al 2012-13 quando Neto vanificò il vantaggio di Migliaccio con due uscite sbagliate per le reti di Legrottaglie e Castro. Successo viola nello stesso campionato, 2-0, a Firenze, con i gol di Jovetic ed il primo di Toni in maglia gigliata dal suo ritorno. All’andata, quest’anno 1-1 a Firenze. Il bilancio dice dunque 10 vittorie per la Fiorentina, 2 pareggi e 3 vittorie per Maran.

Maran e Montella si troveranno di fronte per l’11° volta. E il tecnico viola può vantare un ottimo score. Oltre alle tre vittorie dell’aeroplanino contro il Chievo di Maran, quando Montella era al Milan, Montella perse con la Samp contro il Chievo nel 2015-16, Montella ci ha perso solo nel 2012-13 quando lui era a Firenze e Maran a Catania nel 2-1 che vide i siciliani battere i viola. Poi solo successi per Montella con un bilancio che dice 10 vittorie per il viola e 2 sole sconfitte.

Montella affronta il Cagliari per la 12° volta. Ai tempi del Milan ha vinto 2 volte e perso 1, a Cagliari, con la Fiorentina, invece, l’1-3 subito nel 2014-15 al Franchi in molti se lo ricordano ancora come emblema di una corsa Champions che sfumò per l’eccessivo turnover di quella viola. Sconfitta in Sardegna 2-1 anche nel 2012-13 con la partita che si svolse a porte chiuse, e 1-0 nel 2013-14 col rigore provocato da Roncaglia. Successi 4-1 in casa nel 2012-13 a Firenze, e 0-4 a Cagliari nell’anno di Zeman. A Catania, invece, due sconfitte su 2 gare. Completa il quadro un pareggio ottenuto a Firenze nel 2013-14. Il bilancio di Montella vs il Cagliari dice dunque 4 vittorie per il viola e 1 pareggio, e 6 sconfitte.