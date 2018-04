Martedì la sfida al Friuli contro l’Udinese. Sabato all’Olimpico contro la Roma

La Fiorentina tornerà in campo martedì sera a Udine (ore 18.30) nel recupero di campionato della sfida segnata dal dramma di Astori. Nell’occasione Pioli recupererà gli squalificati (ieri assenti) Biraghi e Benassi, mentre le condizioni fisiche di Badelj rimangono da monitorare e solo il medico potrà stabilire e ufficializzare i tempi di recupero. Dopo la trasferta in Friuli, la Fiorentina sarà di nuovo impegnata lontano da «Franchi», a Roma, nell’anticipo di sabato sera (ore 18) contro i giallorossi. La Roma aveva chiesto e ottenuto di non giocare la domenica per l’impegno in Champions della settimana successiva.