Massa torna ad arbitrare i viola dopo più di un anno: precedenti positivi

Precedenti positivi per i viola con l’arbitro Massa, che non dirigeva una gara dei viola da Lazio-Fiorentina del 2017.

Sarà Massa di Imperia ad arbitrare Genoa-Fiorentina, a Marassi. Un arbitro che non dirigeva una partita della Fiorentina da oltre un anno: era il 26 novembre 2017, quando Massa concesse ai viola un rigore nel recupero per fallo di Caicedo su Pezzella, in Lazio-Fiorentina. Da lì, dalle proteste vibranti di Tare, Lotito e Inzaghi (continuate per mesi), Massa non aveva più diretto i viola (ma era stato Var per Fiorentina-Juve di qualche settimana fa e in Fiorentina-Napoli e Atalanta-Fiorentina dello scorso campionato).

PRECEDENTI. Precedenti positivi per i viola con Massa arbitro: 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte in 15 partite, ma nelle ultime 5 gare dirette dal fischietto di Imperia la Fiorentina ha vinto solo 1 volta (4-0 ad Empoli nel 2016). Curiosamente, Massa ha diretto appena tre partite del Genoa (forse per la vicinanza tra Imperia e Genova?), con una vittoria, un pareggio (nel derby con la Samp) e una sconfitta per i rossoblu, ai quali Massa non ha concesso fin qui neanche un rigore.