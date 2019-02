Matteo Renzi: “La Fiorentina è una squadra che ti tatua l’anima, ed è tatuata nell’anima”

L’ex Presidente del Consiglio, da sempre grande tifoso viola, sogna di rivedere una Fiorentina grande protagonista in Europa e in Italia

“Federico Chiesa è un grande campione. Vederlo con la fascia di capitano mi emoziona”. Così l’ex sindaco di Firenze ed ex Presidente del Consiglio e grande tifoso viola Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, parlare del talento viola che domenica a Ferrara contro la Spal, causa l’assenza per infortunio di German Pezzella, indosserà la fascia da capitano.

Matteo Renzi ha parlato anche dell’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli: “E’ un ottimo allenatore. Da tifoso e da persona che guarda la partita in televisione sono sempre rimasto colpito dal tratto umano del mister. Mi auguro che la Fiorentina possa trovare quella continuità tale per tornare nell’Europa che conta. La classifica non è lunghissima. non è un sogno impossibile”.

E anche di Marko Pjaca: “Quando lo vedevo giocare nella Juventus mi ha sempre fatto paura. Per lui non è certo un’annata positiva, se si sbloccasse diventerebbe molto utile alla Fiorentina”.

Infine, sulla vicenda del nuovo stadio a Firenze: “Il sindaco Dario Nardella ha fatto un gran lavoro. Della Valle? Quando ero sindaco soprattutto con Diego si litigava ma l’anno dopo si tornava ad andare d’accordo – ha ricordato Matteo Renzi -. Abbiamo bisogno di evitare le polemiche e riportare la Fiorentina in Champions. Devono viaggiare tutti nella stessa direzione. La Fiorentina è una squadra che ti tatua l’anima, ed è tatuata nell’anima. E’ il grande sogno. Sono 50 anni da quando si è vinto l’ultimo scudetto“.