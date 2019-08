Il centrocampista croato si avvicina sempre più alla Fiorentina. Simeone, invece, potrebbe andare da Inzaghi

Berge, Demme, Rongier, e Badelj. Lavora su questi profili la Fiorentina per la propria linea mediana. E se il croato è sempre più vicino, per gli altri servirà un investimento più oneroso rispetto a quello che con grandissima probabilità riporterà l’ex Amburgo a Firenze. Per questo serve anche far partire qualche altro esubero. Come scrive il Corriere Fiorentino, uno di questo è Giovanni Simeone. E il ritorno di Badelj a Firenze, potrebbe favorire l’inserimento dello stesso attaccante argentino nell’affare, dopo che l’interesse del Cagliari non si è concretizzato per il Cholito.