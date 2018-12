Le statistiche della gara tra Milan e Fiorentina: Suso re degli assist della Serie A. Al Milan succede tutto nella ripresa.

Fiorentina e Milan si affronteranno sabato per la 17° giornata di campionato con rispettivamente 22 e 27 punti in classifica. 5 vittorie, 7 pareggi e 4 ko per la Fiorentina che ha ottenuto fin qui tutti i suoi successi in casa. In trasferta, invece, pareggi con Sassuolo, Bologna, Frosinone, Samp e Toro e ko con Napoli, Lazio ed Inter. In casa il Milan ha ottenuto 17 punti su 24, vincendo con Parma, Genoa, Samp, Chievo, Roma. Pareggio con Atalanta e Torino, ko con la Juve.

24 i gol segnati dalla squadra di Pioli, 8° attacco della Serie A con 1.5 reti segnate di media. Gli stessi siglati dalla formazione di Gattuso. Solo 17 i gol incassati dalla retroguardia viola, quarta miglior difesa del torneo. 4 gare su 15 la Fiorentina le ha chiuse senza subire reti, mentre solo in 4 non ha segnato. Il Milan, invece, in casa ha sempre subito gol, tranne che col Torino, mentre non ha segnato contro Juve e Toro. Subiti, in tutto, 18 gol dal Milan, sesta difesa del campionato.

185 i tiri totali della Fiorentina, 8° dato assoluto, di cui 102 in porta e 83 fuori. Il Milan è 7° per occasioni create, con 195 tiri di cui 104 nello specchio e 91 fuori. 11 assist per i viola, 12° dato del campionato, 13 per la squadra di Gattuso, 8° dato della A. Sfrutta pochissimo i cross la Fiorentina, solo 16° per traversoni. Il Milan invece crossa tantissimo, 5° per traversoni.

Con 108.1 km di media a partita la Fiorentina è 11°. Milan 8° per distanza media, con 108.7 km di media. 5 i gol segnati di testa dai viola, solo Inter e Cagliari hanno fatto meglio fin qui.

Il Milan segna molto di più nei secondi tempi. 14 reti le ha messe a segno nel secondo tempo su 24. Subisce molto nelle riprese, con ben 14 gol subiti nei secondi 45’ di gioco sui 18 totali incassati. La Fiorentina, ha segnato 16 gol su 24 nella ripresa. Così come nei secondi tempi di gara ha incassato 12 dei 17 gol subiti fin qui, 7 dei quali negli ultimi 15’ di gara.

29’29 di possesso palla medio, per la squadra di Gattuso, dato tra i più alti del campionato. La Fiorentina è invece a 25’33’’.

Sul fronte dei singoli: Chiesa è quello che ha avuto più occasioni da rete per i viola: 45. Benassi è il cannoniere gigliato con 6 reti. Higuain è a 5. Simeone è a 4 gol. Sul fronte assist con 3 c’è Biraghi migliore dei viola, dall’altra parte Suso è a 8, migliore in assoluto del campionato. Per quanto riguarda i palloni recuperati, sono nella top 15 assoluta Pezzella e Hugo con 59 e 56.