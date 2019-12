Milinkovic-Savic: “Vincere a Firenze e Milano ha cambiato la stagione”

Il centrocampista della Lazio ha parlato di due vittorie in trasferta molto importanti per i biancocelesti

Domani la Lazio ospiterà a Roma la Juventus per un big match di alta classifica. La gara, in programma alle 20,45, sarà trasmessa su DAZN. Proprio alla piattaforma internet ha parlato il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic: “Le vittorie in trasferta di Firenze e Milano, contro il Milan, hanno cambiato la nostra stagione. Sono state due vittorie importanti che ci hanno dato fiducia. E’ cambiata la nostra mentalità“.