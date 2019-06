Moena-ICC, enigma risolto: gruppo diviso e nessuna penale. Dalla tournée 3 milioni

La Fiorentina sarà a Moena dal 6 al 21 luglio, come da programma: dal 14, però, gruppo diviso, con i ‘titolari’ che partiranno verso gli States.

Mistero risolto: la Fiorentina svolgerà tutto il ritiro di Moena senza alcun tipo di riduzione rispetto al programma originario. A darne comunicazione è stata la società viola, che ha sottolineato come la squadra – che a metà degli impegni in Val di Fassa sarà impegnata per la seconda volta nel torneo dell’International Champions Cup in America – svolgerà al completo la prima fase di lavoro nella Fata delle Dolomiti, salvo poi dividersi in due gruppi: a partire dal 14 luglio metà dello spogliatoio (verosimilmente i calciatori che costituiranno l’ossatura della Fiorentina 2019/2020) volerà negli States per le amichevoli in Illinois, North Carolina e New Jersey, mentre il resto del gruppo (i più giovani e i rientri dai prestiti che saranno poi destinati a trovare un’altra sistemazione) resterà a Moena assieme a una parte dello staff tecnico (di Montella?) per ultimare il lavoro in vista della prossima stagione. Così scrive La Nazione.

GARE INTERNAZIONALI. Nessuna penale da pagare, dunque, per la Fiorentina e soprattutto un grande respiro di sollievo per tutti quei tifosi che avevano già prenotato appartamenti e hotel in Trentino per seguire il ritiro, che si concluderà come da prassi il 21 luglio. Per tutti gli altri, invece, dal 14 luglio inizierà l’avventura nella prestigiosa ICC, grazie al posto lasciato in eredità dalla Roma, in quei giorni impegnata nei preliminari di Europa League: il 16 andrà in scena la prima sfida contro i messicani del Chivas di Guadalajara allo stadio di Bridgeview. Poi il 20 luglio i viola affronteranno a Charlotte l’Arsenal. Infine 24 luglio ad Harrison (vicino alla dimora di Commisso) contro il Benfica dell’ex Rui Costa. Alla Fiorentina spetterà un ricco bottino, quantificabile attorno ai tre milioni di euro.