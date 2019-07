Moena, presentazione del ritiro: “Contenti che la Fiorentina abbia rispettato gli accordi”

Tradizionale conferenza stampa di inizio ritiro, che come ogni anno apre le due settimane che la Fiorentina resterà in Val di Fassa

Conferenza stampa di presentazione del ritiro, l’ottavo di fila per la Fiorentina a Moena. All’interno della sala stampa del ‘Cesare Benatti’ prendono la parola Andrea Weiss, Direttore Apt Val di Fassa, il Sindaco di Moena, Edoardo Felicetti, e l’Amministratore Delegato Trentino Marketing, Rossini. Presente, in rappresentanza della società, Vincenzo Montella.

Prende la parola Andrea Weiss: “Siamo contenti che la nuova proprietà abbia confermato gli accordi che erano in essere. Spero che si possa continuare questa collaborazione con i tifosi viola, Firenze e la Fiorentina. L’augurio, per il mister, è che possa ripetere quei primi tre anni a livello di risultati sportivi: anche noi ci siamo sentiti partecipi di certi successi sportivi. Spero si crei di nuovo la condizione per ripetere tutto quanto. Buon lavoro alla squadra. La seconda settimana? Abbiamo parlato con il club, saranno intensificate le attività. Spero arrivi qualche nuovo calciatore. Quest’anno la situazione è stata particolare, abbiamo avuto modo di confrontarci per trovare una soluzione. Spero ci sia un equilibrio anche nella seconda settimana”.

Parla adesso il Sindaco di Moena, Edoardo Felicetti: “Benvenuti anche da parte mia. Ci siamo preparati con entusiasmo, siamo felici – dopo giorni di attesa – di confermare questo appuntamento. Abbiamo lavorato tanto per mettere la squadra nelle migliori condizioni per lavorare. Spero che il tempo ci dia un po’ di tregua, per far godere anche ai tifosi un po’ di queste nostre bellezze“.

Ecco anche le parole di Rossini: “Sapete il legame forte che c’è fra il Trentino ed il calcio italiano. Ringrazio la Fiorentina e mister Montella, abbiamo un rapporto positivo di anni. Ci sono già molti tifosi: sport e turismo è un abbinamento molto forte anche in estate. Abbiamo appena ottenuto le Olimpiadi invernali. I tifosi possono così scoprire dei territori nuovi”.

Così Vincenzo Montella: “Faccio pubblicamente i complimenti. Dopo qualche anno torno qui, ho trovato parecchie migliorie: il terreno di gioco è perfetto, anche gli spogliatoi sono ottimi. Qui mi sento a casa, mi sento a mio agio anche per strada. Sono tra amici, viene tutto facile e qui possiamo lavorare bene. Ci sono tante attività per i tifosi. Per adesso piove solo quando finiamo l’allenamento, quindi per ora è perfetto. Spero ci possiamo trovare anche i prossimi anni”.