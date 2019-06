Montella: “Fino a prova contraria, mi aspettavo la conferma. Sono motivato e contento”

Arrivano altre parole del tecnico della Fiorentina, ormai catapultato nella preparazione della nuova stagione. Presto l’incontro con Pradè

Al Tgr Rai della Toscana ha parlato Vincenzo Montella, dopo la conferma in grande stile avvenuta ieri sera a Times Square: “Mi aspettavo di essere confermato, fino a prova contraria, perché non c’era mai stato nulla di diverso al di là del tempo che la società giustamente si è presa per decidere e questo mi fa ancora più piacere perché significa che la scelta è stata ponderata ed hanno fiducia e stima in me: sono molto motivato e contento. Adesso ci metteremo ad un tavolo con il direttore, oggi l’abbiamo fatto con il presidente e cercheremo di capire gli obiettivi per la prossima stagione e da lì si partirà per costruire e preparare la prossima stagione. Chiesa? Lui è un talento, si deve ancora completare per sua e per nostra fortuna. Dipende tutto dalle scelte del ragazzo e della società“.