Montella ha deciso: tocca a Vlahovic. Torna il 3-5-2, occhio anche a Caceres

Montella stavolta sceglierà Vlahovic al centro dell’attacco. Tornano Lirola e Pezzella, occhio anche al recupero di Caceres in difesa

Quel che pare certo è il ritorno al 3-5-2, quel modulo che pure nell’ultimo match giocato, dopo la metamorfosi tattica figlia dell’ingresso in campo di Vlahovic, ha portato al pari firmato Castrovilli. Caceres intanto, da ieri, si è unito nuovamente al gruppo: la lesione muscolare di primo grado rimediata contro la Lazio è ormai alle spalle, ma sarà il tecnico, in accordo col giocatore, a decidere se mandarlo in campo dal primo minuto. Nel caso in cui dovesse prevalere la via della precauzione, ecco che Luca Ranieri sarebbe pronto a fare muro con Capitan Pezzella, rientrato dalla squalifica, e Milenkovic. Già oggi, con l’allenamento di rifinitura, arriveranno le ultime indicazioni sui dubbi residui da sciogliere.

La novità potrebbe essere là davanti, con Dusan Vlahovic che cammina a grandi passi verso la seconda maglia da titolare della stagione dopo quella col Napoli al Franchi, scrive La Nazione. Il gigante serbo ha voglia di brindare al suo primo gol in Serie A (dopo la doppietta in Coppa Italia segnata in 12 minuti) e non intende più aspettare. Sia chiaro, non ha fatto male nemmeno subentrando dalla panchina, dimostrando una straordinaria capacità di concentrazione, ma pare in vantaggio su Boateng e pure su Pedro, che anche in allenamento non si risparmia mia. Il resto lo dovrà fare Federico Chiesa, specie su un campo dove lui ha segnato l’ultimo suo gol in trasferta e dove, delle sei vittorie conquistate (su 38 partite giocate in Sardegna in serie A) due (le ultime) sono arrivate per mano di due figli del vivaio, Bernardeschi prima (doppietta nel 3-5 del 23 ottobre 2016) e di Babacar poi (0-1 del 22.12.2017).